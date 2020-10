Schutz vor Kriminellen : Gesucht: Sicherheitsberater für Senioren in Quierschied

Gesucht: Sicherheitsberater für Senioren in Quierschied

ARCHIV - 11.10.2019, Würzburg: ILLUSTRATION - Eine ältere Frau telefoniert mit einem schnurlosen Festnetztelefon. Die Corona-Einschränkungen haben die Kriminalität in Hessen mindestens bis in den Juni hinein sinken lassen. Betrüger, die mittels Enkeltrick Senioren bestehlen, schlugen allerdings vorübergehend häufiger zu Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Quierschied Die Senioren-Sicherheitsberater in Quierschied suchen Verstärkung. In jüngster Zeit seien immer wieder Senioren Opfer von Kriminellen geworden, welche die Gutmütigkeit der älteren Mitmenschen ausnutzen.

„Wer sich in unsere präventive Arbeit einbringen möchte, sollte möglichst älter als 55 Jahre sein und über einen guten Leumund verfügen. Die Ausbildung wird voraussichtlich erst im neuen Jahr beginnen, die genauen Termine sind noch nicht bekannt“, sagt Conny Zemborski, Senioren-Sicherheitsberaterin. Die Ausbildung erfolgt bei der Landespolizei in Saarbrücken, Mainzer Straße 134. Eine Einarbeitung durch die Seniorensicherheitsberater in Quierschied ist jedoch schon ab sofort möglich.