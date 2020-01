Musikfreunde : Neujahrskonzert im Haus der Kultur

Am Sonntag, den 26. Januar, findet im Haus der Kultur (Q.lisse) das Neujahrskonzert 2020 statt. Der Verein der Musikfreunde Quierschied verspricht allen Interessierten einen stimmungsvollen und musikalisch hochwertigen Start in das neue Jahr 2020.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Karten sind in der Gemeindebücherei im Vorverkauf für 10 Euro und an der Abendkasse für 13 Euro erhältlich. Reservierungen sind ab sofort per Email an q.lisse@quierschied.der oder in der Gemeindebücherei (Tel.: (06897)961-195) möglich.