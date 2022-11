Sessionseröffnung in Quierschied : Die kleinen Narren waren ganz groß

Quierschied Endlich dürfen die Karnevalsvereine wieder gemeinsam feiern. Das taten sie auch zum Sessionsstart in Quierschied und freuen sich schon auf die Kappensitzungen.

„Im vergangenen Jahr hatten wir auch eine Sessionseröffnung, aber danach wurden alle anderen Veranstaltungen wegen Corona abgesagt. Wir hoffen sehr, dass in diesem Jahr alle Feste, Kappensitzungen und Umzüge stattfinden können“, sagte Wolfgang Schug, der Sitzungspräsident der Quierschder Wambe, der zusammen mit der Sitzungspräsidentin Janica Schumacher auf der Bühne durch den kurzweiligen und lustigen Abend führte. Jeder Verein hatte kleine Darbietungen mitgebracht, die auf der Bühne aufgeführt wurden. Die Minihüpfer und die Minigarde der Wambe machten den Anfang mit ihren Showtänzen, die sie für das Sommerfest in diesem Jahr einstudiert hatten. „Unseren neuen Tanz bekommt das Publikum erst bei den Kappensitzungen zu sehen. Wir sind schon fleißig am Trainieren“, sagte die zehnjährige Amina Mahmutagic. Sie war glücklich darüber, dass sie mit ihrer Minigarde endlich wieder vor Publikum auf einer Bühne auftreten durfte. „Die letzten beiden Jahre haben wirklich genervt. Jetzt sind wir alle glücklich. Aber ich muss sagen, dass ich heute vor dem Tanz schon ein bisschen nervös war“, sagte Amina Mahmutagic weiter.

Die Aktiven-Garde des KKV Landsweiler-Reden brachte einen Showtanz mit, Lilly und Moritz vom HCV „Die Flitsch“ Heiligenwald eine Büttenrede. Viele weitere Programmpunkte folgten. Der Karnevalsverein „Von der Höh“ Göttelborn stellte bei der Sessionseröffnung sein neues Prinzenpaar vor. Andreas IV. und Tanja I. Hessinger führen die Göttelborner durch diese Session. Göttelborn und Quierschied gehören zum Regionalverband Saarbrücken, aber rein fastnachtlich zum VSK-Regoinalbezirk Ill. „Wir haben im Saarland sechs Landkreise, und wir vom VSK haben acht Regionalbezirke. Aber das ist schon immer so und bei den Vereinen nichts Neues“, erklärte Werner Jungfleisch vom VSK. Bei den Göttelbornern und Quierschiedern spielt die Einteilung in den Kreis Ill keine Rolle. „Wir fühlen uns sehr wohl und haben viele Freunde in allen Vereinen des Bezirkes“, sagte Dirk Götzinger, seit sieben Jahren der Vorsitzende der Quierschder Wambe. Der Verein wird in diesem Jahr närrische sechs mal elf Jahre alt. Eigentlich sollte die Feier bereits in der vergangenen Session stattfinden, doch wegen Corona fiel alles flach. Dafür ist der Start in die neue Session am vergangenen Samstag mehr als gelungen. 220 Narren feierten bis nach Mitternacht den Start in die Fastnachtssession und können es gar nicht erwarten, bis im kommenden Jahr die ersten Kappensitzungen starten und die ersten Umzüge rollen.