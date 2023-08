Tischtennis Historischer Erfolg für Quierschieder Tischtennis-Spieler

Die Tischtennis-Sparte des TV Quierschied hatte allerlei Grund zum Feiern. Die Senioren gewannen in der Bezirksliga Nord-Ost den Titel und die Jugend der Altersklasse 13 in der Landesliga Nord-Ost. Und die Herren spielen nach der Meisterschaft in der Landesliga Nord-Ost erstmals in der Clubgeschichte in der Saarlandliga.

Foto: Matthias Wunn