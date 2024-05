SV Göttelborn SV Göttelborn feiert ersten Titel seit 40 Jahren

Die Meister-Fete war ausgelassen – und sie dauerte bis tief in die Nacht. Kein Wunder, denn auf einen Titel mussten sie lange warten: Die Fußballer des SV Göttelborn feierten am Sonntag die erste Meisterschaft seit 40 Jahren. In der Saison 1983/1984 wurden die Rot-Weißen Meister in der damaligen Kreisliga A Ill-Theel, nun sicherten sie sich durch den 2:0-Sieg bei der SG Hirzweiler-Welschbach-Stennweiler den Titel in der Bezirksliga Blies/Nahe.