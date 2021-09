Kommentar: Massenquarantäne an Schulen : Landesregierung hinkt Problem hinterher

Meinung Saarbrücken Die Corona-Lage an den Schulen im Saarland wird wieder prekärer, Infektionen und Quarantäneverordnungen ziehen an. Was unternimmt die CDU/SPD-Landesregierung dagegen?

Nicht allzu viel war während der Pandemie vorhersehbar. Erste Schultage nach den Ferien zählen freilich nicht zu den Corona-Unwägbarkeiten. Und Vorhersagen, dass sich die Pandemie in die Gruppe der Ungeimpften verlagern wird, existieren seit Monaten. So ließ sich das Szenario an Schulen nach den Sommerferien samt drohender Massenquarantänen mühelos „modellieren“ - und Lösungsvorschläge entwickeln. Rechtzeitig zum Schulstart. Doch weder die Lolli-Tests werden im Saarland flächendeckend eingesetzt noch gibt es Lockerungsregeln für Quarantänen an Schulen.

Deshalb sind letztere jetzt schon wieder krasse Realität - und die Landesregierung rennt einmal mehr der Entwicklung hinterher. Nicht, weil in der Regierungskoalition Streit über den rechten Weg herrschte, das scheint gar nicht der Fall. Schließlich kämpft die saarländische SPD-Bildungsministerin Seit’ an Seit’ mit dem CDU-Bundesgesundheitsminister für kürzere Quarantänezeiten und gegen „innere Schulschließungen“. Nein, es sieht ganz danach aus, als habe man das Problem unterschätzt oder, noch schlimmer, verschlafen.

Mit dem Image eines frisch voraus marschierenden Corona-Modell-Landes Saar geht das nicht zusammen. Das allein ist traurig genug. Doch schwerer wiegt, dass am Ende der Woche immer noch keine Transparenz darüber hergestellt wurde, wer im Land überhaupt und wann dafür zuständig ist, dass sich die Situation bessert. Und zwar schnell.