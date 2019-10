Quierschied : Comeback für Quierschieds Meisterboxer

Quierschied Wohltätigkeitsbühne führt ihre gleichnamige Komödie wegen des großen Erfolges noch zweimal auf.

Die Zusatzaufführungen sind am Samstag, 23. November, 19 Uhr, und am Sonntag, 24. November, 18 Uhr, in der Q.lisse in Quierschied. Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 4. November, in der Gemeindebücherei Quierschied (Marienstraße), der Eintritt kostet zwölf Euro. Wie immer spenden die Veranstalter einen Teil der Einnahmen an wohltätige Organisationen oder Einrichtungen.