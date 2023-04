Saarländische „Clowns ohne Grenzen“ reisen erstmals in Ausland „Die Kinder haben immer Krieg gespielt, bis wir kamen“

Thomas wünscht sich von seiner angebeteten Melanie einen richtig großen Luftballon. Melanie bläst und bläst und plötzlich gibt es einen riesigen Knall – der Ballon zerplatzt. Thomas ist am Boden zerstört und weint. Im zweiten Versuch klappt es aber und Thomas bekommt von Melanie einen roten Luftballon in Herzform. Beide halten sich in den Armen und tanzen. Doch das gefällt Alexander überhaupt nicht. Auf seiner Flöte macht er das Geräusch einer Fliege nach, die das Liebespaar stört. Es beginnt eine tollpatschige Jagd nach der Fliege, bis Thomas und Melanie merken, dass Alexander dahinter steckt und dieser letztlich von den beiden gejagt wird.