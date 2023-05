Von Quierschied nach Peru Ein Quierschieder bezaubert in Peru

Es waren für die drei Clowns Strapazen ohne Grenzen, die zumindest nah an ihre Grenzen gingen. Vor allem in einem Dorf, das nicht einmal Google kennt. Es heißt Rosaspampa und liegt auf knapp 4400 Metern Höhe. „Es war so kalt, dass wir dicke Jacken brauchten und gleichzeitig Sonnencreme gegen die starke Höhensonne. Die Luft ist so dünn, dass man im Kopf vielleicht gerade noch weiß, was man machen möchte, aber der Körper nicht mehr unbedingt das macht, was der Kopf vorhat“, sagt Schug. Kurioses am Rande: Bei aller Armut gibt es in Ayacucho auch Fußballmannschaften mit begeisterten Fans. Und auf mehr als 3000 Metern Höhe gibt es in Ayacucho wahrscheinlich den größten Heimvorteil der Welt. Wie Kinderarzt Andreas Niethammer berichtete, haben dort selbst die Proficlubs aus der Hauptstadt Lima keine Chance. Wieder aus dem Bergdorf zurück auf rund 3000 Meter Höhe, wurden auch die beiden letzten Shows zu großen Erfolgen. Mehrere Dörfer zusammen veranstalteten ein Suppenessen zum Abschied. „Riesentöpfe wurden angeschleppt, Stühle verrückt und alle Zuschauer mit Schüsseln voller Suppe versorgt. Immer wieder staunten wir über den Umstand, dass hier oft ganze Dörfer zusammen essen. Erfahren haben wir in vielen Gesprächen, dass es keine Seltenheit ist, dass eine Frau hier sechs bis zehn Kinder in ihrem Leben bekommt, häufig von unterschiedlichen Männern; und immer ist die Hoffnung dabei, dass einer der Männer sich um die Kinder kümmern wird“, erzählt Strauss.