Quierschied Lustiges Dreigestirn gastiert in Moldawien

„Natürlich muss man seine Rolle genau kennen und auch lernen, aber im Prinzip ist man als Clown auch irgendwie wieder ein Kind und begegnet anderen Kindern auf Augenhöhe“, sagt Thomas Schug im Jugendzentrum in Quierschied. Dort trafen sich die Clowns ohne Grenzen am vergangenen Wochenende zur Generalprobe, bevor sie am 30. September zu einer elftägigen Reise nach Moldawien aufbrechen. „Moldawien ist das Armenhaus Europas. Dort leben etwa 200 000 Kinder in Heimen oder auf der Straße. Wir wollen den Kindern ein paar schöne Stunden schenken und ihnen ein Lächeln in die Gesichter zaubern“, sagt Alexander Strauß. Er ist gebürtiger Österreicher und der Vorsitzende des Vereins Clowns ohne Grenzen in Deutschland.