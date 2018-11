später lesen Zum Jahresabschluss wird’s noch einmal richtig gemütlich Chorgemeinschaft lädt zur Weihnachtsfeier ein Teilen

Auf ein abwechslungsreiches Jahr blickt die Chorgemeinschaft Fischbach-Herrensohr zurück. Zweifellos war für sie neben zahlreichen Auftritten und Veranstaltungen am 14. Oktober das Jubiläumskonzert in Quierschied in der Q.lisse das Highlight des Jahres.Weitere Termine sind der Weihnachtsmarkt in Herrensohr am 1. Dezember, ein sogenanntes Spontan-Singen am Markt Quierschied und an der Volksbank am 12. Dezember sowie die Barbaramesse in der katholischen Kirche Fischbach am 15. Dezember.