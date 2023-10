Kunterbuntes Konzert Bei „Bongos Bigband“ gab es „für jeden Ebbes“

So präsentierte Bongos Bigband ihren Konzertbesuchern am Sonntag ein Fest für Augen und Ohren. Über die Leinwand neben der Bühne konnten die Konzertbesucher während des Konzerts live verfolgen, wie der Maler Ernest Barth aus dem Elsaß mit Tusche und Aquarellstiften zwei Gemälde entstehen ließ, die die Künstler und ihr Publikum zeigten. Nach seinem traditionellen Auftakt mit dem Steigerlied stieg das Orchester gleich passenderweise mit „Musik liegt in der Luft“ in die Welt der Bigband-Musik ein und nahm das Publikum mit auf eine klangvolle Reise durch ganz unterschiedliche Genres. Sämtliche Arrangements sind bis auf wenige Ausnahmen von Freimut Mertes der Band auf den Leib geschrieben und das hört man.