Täter flüchten mit Beute : Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle Göttelborn

Sulzbach Unbekannte haben am Montagabend (30.12.2019) die Tankstelle in Quierschied-Göttelborn überfallen. Das hat die Polizei Sulzbach mitgeteilt.

Wie die Polizei mitteilt, betraten zwei maskierte Täter gegen 21.25 Uhr die Total-Tankstelle in Quierschied-Göttelborn. Einer der Männer forderte die 21-jährige Kassiererin unter Vorhalt einer Pistole auf das Geld aus der Kasse sowie Zigaretten in eine vom Täter mitgebrachte Tasche zu stecken. Der zweite Täter hielt sich im Eingangsbereich auf und beobachtete das Umfeld. Anschließend flüchteten sie mit der Beute zu Fuß in Richtung der Ortsmitte von Göttelborn.