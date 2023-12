Oliver Cangelosi aus Saarbrücken Er ist der beste Mediengestalter-Azubi des Saarlandes

„Es ist keine Schande, wenn man nichts weiß. Das ist sogar eine sehr vorteilhafte Position. Dann kann man sich nämlich erlauben, alles frech zu erfragen. Man sollte auch Fehler machen können. Denn nur so kann man lernen“, meint Oliver Cangelosi, der während seiner Berufsausbildung als „Mediengestalter Digital und Print im Fachbereich Gestaltung und Technik“ bei der Werbeagentur m&r kreativ in Quierschied Fehler machen konnte und den Ausbildern Löcher in den Bauch fragte.