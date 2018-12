Der Empfang beginnt um 19.30 Uhr, so der Verein. Ehrungen der besten Sportlerinnen und Sportler sowie der Jubilare und ehrenamtlich tätiger Frauen und Männer stehen im Vordergrund.

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung erwünscht beim Vorstand, Tel. (06897) 61388, oder per vorstand@tv-quierschied.de

Im Rahmen des „Kulturcafé Dudweiler“ findet an diesem Dienstag, 18. Dezember, um 18.30 Uhr im Multifunktionsraum des Seniorenhauses St. Irmina eine Klangmeditation unter Anleitung von Maria Magdalena Meyer statt. Sie ist Gesundheitspraktikerin und arbeitet mit Kräutern, Klängen und Gesängen. Beim Klangabend tauchen die Teilnehmer an diesem Dienstag in die Welt der meditativen Klänge ein. Für warme Getränke ist gesorgt. Der Eintritt zur Klangmeditation ist frei, so die Veranstalter.