Spektakel in Göttelborn : Kommt ein Weihnachtsbaum geflogen . . .

Göttelborn Beim Knutfest in Göttelborn war der Weihnachtsbaum-Weitwurf wieder der Renner. Danach wurden die ausgedienten Bäume verbrannt – und die Polizei rückte an.

„Wir haben uns Anfang der 2000er Jahre überlegt, was man mit den ganzen Weihnachtsbäumen so anstellen könnte, die vom Bauhof in Quierschied in jedem neuen Jahr eingesammelt werden. Damals wurden in der IKEA-Werbung im Fernsehen die Weihnachtsbäume aus dem Fenster geworfen. Wir haben uns gedacht, dass man daraus auch einen lustigen Wettbewerb machen könnte“, sagt Saar. Etwa 200 Menschen kamen am Sonntag trotz regnerischen Wetters, tranken Glühwein, aßen Rostwürste oder ließen es sich in der Martinshütte bei Kaffee und Kuchen gut gehen.

Der Ortsvorsteher, der Pensionärsverein, der Förderverein der Grundschule, der Kindergarten und die Schülerlotsen aus Göttelborn richten das Knutfest in jedem Jahr aus. „Wegen Corona konnten wir in den vergangenen beiden Jahren kein Knutfest feiern. Dieses Jahr hat es endlich wieder geklappt, und für die Wetterverhältnisse kamen auch richtig viele Leute“, sagte Hans Scherer vom Göttelborner Pensionärsverein. Als die Feuerwehr gegen 17 Uhr auf dem Festgelände eintraf, stand ein weiterer Höhepunkt des 17. Knutfestes an. Wie bei allen Auflagen wurden auch in diesem Jahr alle Tannenbäume auf dem Festplatz verbrannt. Durch den Regen waren die Tannenbäume nass. An der etwa 20 Meter hohen Flamme änderte das nichts, aber dafür an der Rauchentwicklung. Zeitweise sah man die Hand vor Augen nicht mehr. Da zudem noch ein deutlicher Wind wehte, gingen die Rauschwaden bis weit in den Ort hinein. Das beunruhigte scheinbar einige Bürger und so wurde die Polizei alarmiert. Vor Ort wurden die Beamten über die Tradition aufgeklärt.