Sport für Mensch und Hund Großer Test-Tag für Könner auf Pfoten

Der Schäferhundeverein Quierschied hat auch Welpen- und Junghundetrainings sowie Spielstunden im Angebot. „Wir haben ständig neue Welpen und Junghunde aller Größen und Rassen im Training“, so der Vorsitzende. An der Gruppe mit erwachsenen Hunden können Tiere und Halter jedes Alters teilnehmen. Das Training werde an die Teilnehmer angepasst. „Natürlich arbeiten wir in unserer Hundegruppe gezielt auf die Begleithundeprüfung hin“, sagt Daniel. 1951 wurde der Schäferhundeverein als „Dressurplatz am Franzenhaus in Quierschied“ gegründet und zog 1971 aufs Gelände „Am Glück Auf 1“, wo er bis heute ist – und gern besucht wird. Gäste wie Michele Hinkelmann aus dem Nordsaarland und ihre Kenia beweisen ist.