Umstrittenes Abholzen Vor dem großen Fällen gab es eine Panne

Während SZ-Anfragen an die Betreiber der Fernwärmeleitung, die Iqoni Energis GmbH, an den Eigentümer des betroffenen Waldstücks, den Saarforst-Landesbetrieb, und an das Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz (LUA) liefen, gab es einen Ortstermin von Gemeindevertretern, Anrainern und Saarforst-Vertretern. Ein Mitarbeiter des Landesbetriebes erklärte die Fällungen mit der Notwendigkeit, die Fernwärmeleitung vor umstürzenden Bäumen zu schützen. Neuer Bewuchs sei aber „in den Startlöchern“. Nur werde der künftig durch rechtzeitigen Rückschnitt kleiner gehalten als die bisherigen Bäume. Die Gemeinde Quierschied teilte mit, dass für den Frühsommer eine erneute Begehung der betroffenen Fläche vorgesehen sei.