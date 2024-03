Warum wurden so viele Bäume in Fischbach-Camphausen abgeholzt? Baumfäll-Aktion: Anwohnerin will Aufklärung

Argast begründet ihre Forderung, der Saarforst Landesbetrieb solle eine Informationsveranstaltung vor Ort anbieten, die nicht abseits der Öffentlichkeit stattfindet: „Wo der Saarforst in seinen Leitlinien so gerne auf einen offenen Umgang mit der Öffentlichkeit hinweist, sollte es doch möglich sein, uns Anwohner mitzunehmen“, sagt sie und verweist auf eine Aktion in Dudweiler. „Dort wurden im letzten Dezember nach Baumfällarbeiten am „Atzeplatz“ in einer Gemeinschaftsaktion des Saarforst Landesbetriebs mit Grundschulen und Kitas neue Bäume gepflanzt und dabei über notwendige Maßnahmen bei der Waldpflege aufgeklärt.“