Auftritt am Samstag : „Hexeschuss“ bringt Irland nach Quierschied

Die Band „Hexeschuss“ gastiert in der Q.lisse. Foto: Gemeinde Quierschied

Quierschied Die Band gastiert am Samstag in der Q.lisse. Beim letzten Auftritt des Quintetts dort tanzten die Besucher auf den Tischen.

Es ist Musik zum Mitklatschen und um in Bewegung zu kommen. Mit klassischen irischen Weisen und Traditionals möchte die Band „Hexeschuss“ bald auch die Q.lisse in Wallung bringen. Der Auftritt des Quintetts ist am Samstag, 21. Januar, 20 Uhr. Dann wird der Veranstaltungssaal in der Ortsmitte vermutlich grün anlaufen dank des authentischen Flairs, dass die „fünf Hexer“ von der grünen Insel mitbringen. Der letzte Auftritt dort im November 2021 verlief jedenfalls schon mal ziemlich gut, wie Pete Schütz erzählt.

Er singt und spielt Cajon sowie Bodhran und erzählt: „Wir haben uns direkt in die Location verguckt.“ Die Q.lisse klinge „extrem gut“ und sei eine der besten Hallen im Saarland. Schütz ist in der Band auch für die technischen Belange zuständig und ist selbstständig mit einem Planungsbüro für Beleuchtung – er versteht also was von Technik. Zudem kommen er und seine Mitstreiter häufig im Südwesten Deutschlands sowie im nahen Frankreich herum, kennen also einige Orte. „Die Q.lisse hat rundum eine sehr hohe Qualität, hier ist alles auf Top-Niveau.“

So ist für den passenden Klang also schon mal gesorgt. Dass es auch von den Liedern her passt, dafür sorgen die fünf Musiker aus Frauenberg, Saarbrücken und Mandelbachtal mit ihrer erprobten Auswahl an Irish Folk, den sie ebenso gekonnt wie mitreißend darbieten. „Wir interpretieren das als tanzbare Musik“, erklärt er. Wir – das sind neben Pete Schütz noch Ulrich Leibrock an der Fiddle, Udo Beckmann an Akkordeon und Gesang, Ingo Frenzel an der Mandoline und Steffen Jung an Gitarre und Gesang. Mit ihrem Repertoire möchten sie den Bogen schlagen von traditionellen irischen Fiddletunes über Folk-Standards bis hin zu Mitsinghymnen von bekannten Interpreten wie den Dubliners, Pogues, Paddy Goes To Holyhead oder den High Kings. Als ihren Wiedererkennungswert benennen sie ihre abwechslungsreiche Instrumentierung und den dreistimmigen Gesang, womit sie beim Publikum quer durch alle Altersstrukturen gleichermaßen Anhängerschaft finden würden.

Als „Hexeschuss“ machen sie seit mehr als 20 Jahren gemeinsam Musik, vorher sei man als klassische Rockformation unterwegs gewesen. Bei einem Konzert stand man dann kurzfristig ohne Strom da und überlegte: „Was lässt sich eigentlich akustisch spielen?“, wie Pete Schütz erzählt. Nun erzählt „Hexeschuss“ also Geschichten über gebrochene Herzen, Auswanderung, die Natur, über Massenschlägereien bei einem Leichenschmaus und natürlich über Iren, die Whiskey trinken.

Gerade für Konzerte um den Saint Patrick‘s Day am 17. März herum würden sich die Anfragen und Buchungen häufen. Klar, mit einem Guinness in der Hand feiert es sich noch besser irisch. „Das Jahr fängt für uns also gerade an“, sagt Schütz. Vor mangelnder Stimmung trotz aller Krisen hat er keine Befürchtung, vielmehr sagt er: „Nach spätestens zwei Stücken wird sich bewegt.“

Das kann Annette Bost von der Gemeinde Quierschied nur bestätigen: „Die Stimmung war mega“, erinnert sich die Leiterin der Gemeindebücherei, die auch für das Programm der Q.lisse verantwortlich ist. Die Leute hätten beim Konzert im November 2021 regelrecht auf den Tischen getanzt. Sie erinnert sich an fetzige, aber auch ruhige Stücke und Momente. Man habe allen angemerkt, dass sie sich nicht nur für die Musik, sondern auch für die irische Kultur interessieren. Die musikalische Reise zur grünen Insel habe Pete Schütz mit mal traurigen und mal lustigen Anekdoten unterstrichen.