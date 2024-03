Großer Ärger Ein lauter Knall – und der Reifen war kaputt

Mario Morreale, der Leiter des Bauhofs: „Die Verwaltung hat genaue Vorgaben festgelegt, wie wir mit Straßenschäden umzugehen haben. Alles, was über den Mängelmelder der Gemeinde bei uns eingeht, haben wir in spätestens 48 Stunden in Ordnung zu bringen“, so Morreale. „Und das tun wir auch. Im Januar etwa haben wir die Rekordmenge von einer Tonne Kaltasphalt verarbeitet, um aufgeplatzte Stellen zu füllen.“ Darüber hinaus seien die Mitarbeiter regelmäßig auf Kontrollfahrten unterwegs, um etwaige Schäden aufzuspüren, zu protokollieren und anschließend zu beheben. Trotzdem könne es vorkommen, dass der Bauhof nicht um jedes Schlagloch sofort wisse und es damit zu Vorfällen wie den in der Mühlenbergstraße kommt.