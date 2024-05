Überschwemmungen in Quierschied Ausnahmezustand nach Starkregen in Fischbach

Beim Rundgang durch die Gemeinde wurde das Ausmaß der Katastrophe deutlich. An der Lauftreffhütte an der Holzer Straße schossen bereits aus dem Gebiet des Waldstücks am Lasbacher Hang die Wassermassen in Richtung des Lasbachs und weiter ins Zentrum des Ortsteils Quierschied. Weil der Lasbach auf seinem Weg zum Fischbach weitere Bäche wie etwa den Lasbachtalbach und den Rottbach aufnimmt, wurde bereits im Lasbachtal in der Nähe der gleichnamigen Schule der Parkplatz am alten Bolzplatz überschwemmt. Die Kanalisation in der Senke konnte das Wasser nicht mehr aufnehmen. Noch extremer war die Situation am Wasgau-Markt am Zugang zum Bürgerpark. Dort sorgte ein Sturzbach dafür, dass erste Straßenabschnitte gesperrt werden mussten. Auf dem Parkplatz am Einkaufsmarkt hieß es gegen 13.30 Uhr „Land unter“. Nur noch wenige Autofahrer riskierten es, den Platz anzufahren. Auf dem weiteren Weg Richtung Fischbach-Camphausen sah die Situation auf der L 127 zunächst entspannt aus. Obwohl der Fischbach inzwischen sowohl das Wasser des Trenkenbachs und des Weinhofbachs aufgenommen hat, läuft er in diesem Straßenabschnitt tief genug, um die Straße bis zum Ortseingang in Fischbach nicht unter Wasser zu setzen.