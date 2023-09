Neues Spielplatzkonzept Aufregung um aufgegebenen Spielplatz in Göttelborn – Gemeinde erklärt sich

Die Gemeindeverwaltung hat vor Kurzem den Spielplatz in der Quierschieder Schillerstraße abgebaut. Nun befindet sich an der Stelle nur noch ein eingezäuntes Stück Wiese, alle Spielgeräte sind verschwunden. In einem Facebook-Post in der Gruppe „Quierschied – Neues aus der Gemeinde“ haben Anwohner ihrem Unmut Luft gemacht. Ein Gruppenmitglied schreibt: „Für jeden Schei… is Geld da außer fürn Spielplatz…echt.“