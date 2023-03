Handball ASC Quierschied ist auf die HSG TVA/ATSV Saarbrücken eingestellt

Der ASC Quierschied kämpft gegen den Abstieg aus der Handball-Saarlandliga. Trotzdem ist es dem ASC gelungen, in der Taubenfeldhalle den Spitzenreiter zu schlagen. Die Tabellenführung hat seitdem gewechselt. Mit der HSG TVA/ATSV Saarbrücken ist am Sonntag um 19 Uhr der neue Spitzenreiter zu Gast in der Taubenfeldhalle. Auch ihm will der ASC ein Bein stellen. Die Saarbrückerinnen sind gewarnt. „Wir wissen, dass die HSG Marpingen-Alsweiler II dort zwei Punkte hat liegen lassen“, ist David Hoffmann der überraschende 22:20 (10:12)-Erfolg des ASC Quierschied gegen den damaligen Tabellenführer in Erinnerung geblieben. Der Trainer der Saarbrückerinnen folgert: „Quierschied tritt zu Hause ganz anders auf als auswärts. Wir sind in der Favoritenrolle, aber wir fahren mit großem Respekt dorthin.“