Schäden auf der Autobahn Tempo 40 auf der A8 bei Quierschied – darum werden Autos ausgebremst

Seit einigen Tagen bereits ist deswegen eine Spur in Richtung Pirmasens gesperrt. Darauf wies Klaus Kosok von der Autobahn-Gesellschaft in Neunkirchen hin. Denn dort sei die Fahrbahn kaputt, was für Autos und Lastwagen zur Gefahr werden kann. Konkret sei der Übergang zwischen Fahrbahn und Brücke betroffen.