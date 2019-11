Quierschied : Quierschied lädt zur Gedenkfeier

Quierschied Der Volkstrauertag soll an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnern. In der Gemeinde Quierschied findet für die drei Gemeindebezirke Quierschied, Fischbach-Camphausen und Göttelborn eine zentrale Gedenkfeier statt.

Das kündigt die Gemeinde Quierschied an. Die Totengedenkfeier mit Kranzniederlegung durch Ortsvorsteher Peter Saar gemeinsam mit Vertretern des Sozialverbandes VdK, beginnt am Sonntag, 17. November, 11 Uhr, in der Einsegnungshalle auf dem Friedhof Göttelborn. Die Zeremonie wird musikalisch umrahmt durch einen Bläserkreis. Bürgermeister Lutz Maurer sowie der Ortsvorsteher von Quierschied, Stefan Ziegler, der Ortsvorsteher von Fischbach-Camphausen, Norbert Schmidt und der Ortsvorsteher von Göttelborn, Peter Saar, laden alle Bürgerinnen und Bürger ein, an dieser Gedenkfeier teilzunehmen.