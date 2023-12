„Einnahmeverlust von jährlich 107 000 Euro“ Warum Quierschied die Grundsteuer nicht senkt

Denn das damals im Haushaltsplan für das Jahr 2022 befürchtete Minus von rund zwei Millionen Euro sei nicht eingetreten. Am Ende „stand vielmehr ein Plus von etwa einer Million Euro“, so Wachs. Deshalb sei es jetzt, nach der Vorlage des Haushaltsplans für 2024, der im Ergebnis von einem Plus von rund 500 000 Euro ausgeht, „an der Zeit, den Bürgerinnen und Bürgern auch mal etwas zurückzugeben.“ Denn die seien bei den ständig steigenden Kosten in allen Lebensbereichen schon weit über Gebühr belastet. Dabei ließ Wachs auch den zuvor in einer Finanzausschusssitzung dargelegten Einwand der Verwaltung nicht gelten, dass eine Senkung der Hebesätze auch direkte Auswirkungen auf die Investitionszuschüsse habe. „Wir wissen sehr wohl, dass ein geringerer Hebesatz auch weniger Investitionszuschüsse zur Folge hat“, so Wachs. „Bei der guten Finanzlage könnten wir zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger schon auch mal auf den einen oder anderen Zuschuss verzichten.“