Saarbrücken : Hier geht’s um Liebe und Literatur

Bunt wie die Regenbogenfahne und nicht in Schwarz-Weiß-Kategorien unterteilt ist die Welt der Menschen, die sich nicht auf eine Geschlechterrolle festlegen lassen wollen. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Saarbrücken Literatur, die nicht von tradierten Geschlechterrollen handelt, sondern von Versuchen, neue Wege zu gehen, beschäftigt Menschen in Saarbrücken. Demnächst diskutieren sie wieder – diesmal über ein Buch von Patricia Highsmith.

„Queergelesen“ heißt der queer-feministische Lesekreis der FrauenGenderBibliothek Saar und des Arbeitskreises Queer der Universität des Saarlandes. Dieser Lesekreis veranstaltet sein nächstes Treffen online am Mittwoch, 16. Dezember, ab 19.30 Uhr. Die queere Literatur, also Bücher über das Leben außerhalb der landläufigen Geschlechter-Rollenbilder, nehme immer noch eine Randposition in der deutschen Literaturlandschaft ein. Das solle sich ändern, heißt es aus dem Lesekreis.