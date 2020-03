Saarbrücken : Quarantäne-Patienten in Brebacher Klinik?

Quarantäne-Patienten in Brebacher Klinik?

Saarbrücken Das Brebacher Krankenhaus wurde von der Saarland Heilstätten GmbH (SHG) 2018 aufgegeben, denn das Unternehmen will seine Angebote auf dem Sonnenberg konzentrieren. Gegen diese Entscheidung wehrten sich viele Brebacher lange – aber vergeblich.

„Wir haben mit den Rückbaumaßnahmen angefangen“, erklärte am Freitagnachmittag SHG-Sprecher Fred Eric Schmidt auf SZ-Anfrage. Die SZ hatte nachgehakt, weil wenige Stunden zuvor Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) bei der Landespressekonferenz in der Staatskanzlei erklärt hatte, sie könne sich eine Reaktivierung der Brebacher Klinik vorstellen. Bachmann will auf die Inhaber zugehen und dies prüfen lassen.