Parkgebühren in Saarbrücken : Weiter Ärger über „Abzocke“ beim Parken

Sabine Weigerding ärgert sich über die Preise im Parkhaus von Q-Park am Staatstheater in Saarbrücken. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Parkgebühren in Saarbrücken bleiben ein heißes Eisen. Sie sind für viele ein Grund, die Stadt nicht mehr zu besuchen. Sie sagen: Anderenorts ist das Parken billiger.

„Unverschämt.“ „Unverhältnismäßig.“ „Abzocke.“ Wenn es um Parkgebühren in Saarbrücken geht, ist der Ton meist negativ. In einer Debatte auf der Facebook-Seite der Saarbrücker Zeitung nannten Nutzer Parkgebühren als Grund dafür, dass sie nicht mehr nach Saarbrücken fahren. Vergleiche mit anderen Städten fallen regelmäßig. Die Gebühren in Saarbrücken mit denen in anderen saarländischen Städten zu vergleichen, erscheint aufgrund der unterschiedlichen Größe der Orte allerdings nicht sinnvoll.

Saarlouis, eine der auf Facebook am häufigsten genannten Städte mit niedrigeren Parkkosten, hat nur etwa ein Fünftel der Einwohner Saarbrückens. Die gesamte Region Saarlouis, die vergleichbar viele Einwohner wie die Landeshauptstadt hat, weist weniger als die Hälfte der Einpendler auf, die jeden Tag nach Saarbrücken fahren. Mit niedrigeren Parkkosten ist aufgrund des geringeren Verkehrsaufkommens also zu rechnen. Im Saarland hat Saarbrücken mit seinem hohen Verkehrsaufkommen eine Sonderstellung inne.

Dass Beschwerden nicht unbegründet sind, zeigt sich im Kostenvergleich mit Karlsruhe und Mannheim. Die baden-württembergischen Großstädte sind Saarbrücken statistisch gesehen näher und verfügen über ähnliche Kultur-, Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten. Im Schnitt ist Parken dort günstiger als in der saarländischen Landeshauptstadt. Die erste Stunde Parken in der Saarbrücker Innenstadt kostet 1,90 Euro, die zweite angefangene 3,60 Euro. In der Innenstadt von Mannheim kostet die erste Stunde durchschnittlich 1,64 Euro, die zweite 3,30. In Karlsruhe bezahlt ein Autofahrer im Zentrum durchschnittlich 1,60 Euro für die ersten 60 Minuten, das Doppelte für die zweite Stunde.

Noch höher sind die Kosten in Saarbrücken für Parkplätze von Q-Park. Sie sind schon lange in der Kritik. Der vor 20 Jahren abgeschlossene Vertrag zwischen der Stadt Saarbrücken und Q-Park ist für die Öffentlichkeit nicht komplett einsehbar und wurde im zurückliegenden Wahlkampf deswegen erneut von einigen Parteien kritisiert (wir berichteten). 14 von 26 Parkflächen in der Innenstadt und damit 4786 Parkplätze gehören dem niederländischen Unternehmen. Bei Q-Park kostet die erste Stunde im Schnitt 2,10 Euro. Sobald die zweite Stunde angefangen wird, zahlt der Parkende im Schnitt das Doppelte.

Dass die Kosten in Saarbrücken höher sind als in Mannheim und Karlsruhe, lässt sich aber nicht durch höhere Pendlerzahlen oder höhere Autodichte erklären. Sowohl Mannheim als auch Karlsruhe haben rund 120 000 Einwohner mehr als Saarbrücken. Auch im Bereich der Pendlerzahlen liegen die beiden baden-württembergischen Städte klar vor Saarbrücken. Rund 72 000 Menschen pendeln täglich nach Saarbrücken. In Mannheim sind es rund 115 000, in Karlsruhe 102 000 (Quelle: Pendleratlas der Bundesagentur für Arbeit). Die Autodichte in Saarbrücken ist mit 447 Autos pro 1000 Einwohner niedriger als in Karlsruhe (544) und Mannheim (729).