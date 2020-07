Gute Tat hilft Parkinson-Kranken : Aufräumaktion im Bürgerpark Dudweiler

Unrat wie dieser hat in Grünanlagen wie dem Bürgerpark Dudweiler nichts verloren. Bevor Parkinson-Betroffene dort Gymnastik machen konnte, war Großreinemachen im Park (Symbolbild). Foto: dpa/Jörg Carstensen

Dudweiler Das Parkinson-Kompetenz-Zentrum-Saar (PKS) will Betroffenen auch in der Corona-Krise Gymnastikstunden bieten. Damit die im Bürgerpark Dudweiler möglich sind, war der erst mal von sehr viel Müll zu befreien.

Wegen der Corona-Pandemie konnte das Dudweiler Parkinson-Kompetenz-Zentrum-Saar (PKS) nicht wie sonst in seinen Räumen Gymnastikstunden für Parkinsonkranke anbieten. Ebenso musste die Leitung des Zentrums darauf verzichten, Betroffene zu Selbsthilfetreffen einzuladen. Einen Ausweg bot jetzt eine Gymnastikstunde mit Betroffenen im Bürgerpark Dudweiler.

Zuvor war der viele Müll aus der Grünanlage zu entfernen. Diesem Zweck diente eine Aufräum- und Reinigungsaktion. Dabei arbeitete das PKS zusammen mit dem Familienunterstützenden Dienst (FuD) des DRK-Sozialzentrums, Am Markt. Außerdem beteiligten sich der Bezirksbürgermeister Ralf-Peter Fritz, der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE), Therapeuten und andere Helfer an der Aufräum­aktion. Sie füllten den Unrat in rund 20 Müllsäcke. Der ZKE stattete die Helfer mit Zangen, Handschuhen und Säcken aus. Nun können die Gymnastikgruppen ihre Übungen im Park machen.