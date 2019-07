Konzert : Hit-Medley und kantige Blues-Interpretationen

Püttlingen Lea Mauer und die „10 Balls Blues Band“ eröffneten den Püttlinger Open-Air-Sommer

Früher fiel man vielleicht noch in ein kulturelles Sommerloch, wenn man während der großen Ferien nicht verreisen konnte oder mochte. Dieses Problem scheint im Saarland ausgemerzt – zumindest musikalisch sitzt man alles andere als auf dem Trockenen: Allerorten ploppen Konzertreihen auf, meist umsonst und draußen und das beileibe nicht nur am Wochenende. Mitunter herrscht sogar mitten in der Woche fidele Volksfestatmosphäre, wie der „Püttlinger Open-Air-Sommer“ wieder mal beweist: Zum Auftakt der nunmehr vierten Ausgabe dieser Veranstaltung strömten die Hörer am Mittwoch in den Park zwischen Rathaus und Schlösschen. In dem lauschigen Ambiente waren nicht nur die Bänke zwischen Bühne und Buden fast nahtlos besetzt, so mancher hatte gar sein eigenes Campinggestühl mitgebracht und richtete es sich behaglicher ein. Organisiert wird die Reihe von dem Köllerbacher Musiker Uwe Himbert, der im Auftrag der Stadt Solokünstler und Bands unterschiedlicher Stilrichtungen engagiert. Am Mittwoch bestritt die Einzelkämpferin Lea Mauer das einstündige Vorprogramm, und ihr Bühnen-Banner verriet vage, wo die Reise hinging: „Musikalische Darbietungen für Veranstaltungen aller Art“ war da zu lesen, und tatsächlich blätterte Mauer in einem stattlichen Notenordner, um ihr Konzert, so schien‘s, bei Bedarf spontan zu gestalten. Die bereits recht souveräne junge Sängerin aus Schwalbach hat im vergangenen Jahr als Gewinnerin des „Radio Salü Newcomer 2018“ aufhorchen lassen und begleitet sich abwechselnd selbst an Keyboard und Akustikgitarre. Ihr Repertoire umfasst Hits von Ben E. King, U2, Tracy Chapman, Alanis Morissette, Pink und Oasis bis zu aktuellen Chartstürmern wie Ed Sheeran, Maroon 5 oder Lady Gaga. Mauer verfügt über ein erfreulich farbiges Timbre: Während sie bei elegischen Deutschpop-Covern dazu neigt, den in diesem Genre beliebten, pathetisch-verjammerten Tonfall anzunehmen, klingt sie bei angloamerikanischem Liedgut zwar immer noch ambitioniert, aber schon deutlich eigenwilliger und authentischer. „Ich brauche jetzt mal ein bisschen Applaus!“ bettelte sie zwischendurch und bekam am Ende so viel, dass sich das Publikum eine Zugabe ertrotzte – obwohl Himbert auf die Uhr pochte, denn mit Rücksicht auf die Anwohner ist um 22 Uhr Schluss. Nach Mauer legte dann „The 10 Balls Blues Band“ los. Das Sulzbacher Quintett – fünf Mann, zehn Eier: „Echte Balls, keine Eier aus dem Supermarkt!“, wie Frontmann Hape Breyer mehrfach grimmig betonte – wurde 2012 gegründet. Die Band huldigt schnörkellosem Bluesrock, der neben Einschlägigem von traditionell bis modern auch Souliges von den Doobie Brothers oder der Spencer Davis Group integriert; außerdem pflegt die Altherren-Gang eine rustikale Moderation und eine angeregte Binnenkonversation. Akustisches Aushängeschild der Kapelle sind die Soli im Hammond-Sound von Organist Christoph Marx, auch das visuelle Erscheinungsbild ist markant: Farbenfroh leuchten Orange-Verstärker von der Bühne, passend blitzt das Schlagzeug ebenfalls in knalligem Orange. Und Breyers uriger Backenbart prädestiniert ihn geradezu dafür, mit Käpt‘n Ahab auf Walfang zu gehen. Der Leadsänger bläst auch Harp und nennt eine druckvolle Reibeisenstimme sein eigen, die jedoch bei Titeln wie „Long train running“ gerne an ihre Grenzen geriet; auch der Background-Chor hatte regelmäßig Schieflage. Schnödes Kopieren kann man den zehn Eiern jedenfalls nicht vorwerfen, sie interpretieren die Songs auf ihre eigene Art: Wann hört man etwa schon mal „Eight days a week“ von den Beatles als schwärenden Shuffle-Blues mit angezerrter E-Gitarre?