Kostenpflichtiger Inhalt: Bauprojekte in der Diskussioin : Püttlinger Bauausschuss tagt öffentlich in der Stadthalle

Foto: BeckerBredel

Püttlingen Der Bauausschuss des Püttlinger Stadtrates tagt am Mittwoch, 31. März, 18.30 Uhr, öffentlich in der Stadthalle. Vor der Sitzung sind zwei Ortstermine: Der erste ist um 16 Uhr an der Hauptstraße 141 in Köllerbach.