Püttlingen : Menschen aus 74 Nationen in Püttlingen

Püttlingen „Stabsstelle Asyl und Zuwanderung“ der Stadt stellt Jahresbericht vor. Die meisten EU-Einwanderer kommen aus Italien.

23 Menschen mit Asyslbewerberstatus sowie sieben mit Spätaussiedlerstatus sind derzeit, auf Anweisung des Regionalverbandes, in Püttlingen untergebracht. Im Bericht heißt es dazu: „Püttlingen setzt hier auf die dezentrale Unterbringung in eigenen Wohneinheiten, beziehungsweise in privat angemieteten Wohnungen, um Parallelgesellschaften zu vermeiden. Dieser Ansatz hat sich bewährt.“ Allerdings seien nunmehr weitere Anstrengungen erforderlich, um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden. Denn: „Die zur Verfügung stehenden Ressourcen sind erschöpft“, wobei mit „Ressourcen“ in diesem Fall „Wohnraum“ gemeint ist.