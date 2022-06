Zuschuss : Herchenbach bekommt einen Ortsteiltreff

Püttlingen Die Stadt Püttlingen erhält Zuwendungen, um das Dorfgemeinschaftshaus Herchenbach zu einem Ortsteiltreff auszubauen. Durch einen gemeinsamen Treffpunkt in gewohnter Umgebung soll die Lebensqualität im Dorf erhalten bleiben, Freizeitangebote sollen entstehen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

„Das Dorfgemeinschaftshaus in zentraler Lage von Herchenbach ist ein wunderbarer Standort für einen Ortsteiltreff“, sagte Bürgermeisterin Denise Klein. Per Fragebogen hatte sich die Stadtverwaltung schon im Jahr 2020 in Herchenbach nach Vorschlägen für einen entsprechenden Treff erkundigt. In den Antworten standen Themen wie kulturelle Aktivitäten, gemeinsames Mittagessen, Gymnastik und Wandern ganz oben auf der Liste.