später lesen Zusammenstoß Hund gegen Auto – der Hund blieb Sieger Zusammenstoß: Rottweiler war „härter“ als Smart FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Twittern







Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Smart und einem Rottweiler ist es am Donnerstag gegen 12 Uhr in der Köllner Straße in Püttlingen gekommen. Wie die Polizei berichtet, passierte es in Höhe des Gasthauses Zum Breitfeld.