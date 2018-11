In der Püttlinger Filiale der Vereinigten Volksbank (VVB) steht wieder ein Wunschbaum, in Zusammenarbeit mit dem Theresienheim in Saarbrücken. Im Rahmen dieser Weihnachtsaktion sammeln jedes Jahr fast 100 Kinder ihre Weihnachtsträume auf bunten Sternen und befestigen diese am Baum. Pünktlich zum Start in den Advent galt es nun, diesen in einen prächtigen Christbaum zu verwandeln. Hierzu kamen Jungen und Mädchen des städtischen Kindergartens Berg zur Hilfe. Los ging es mit einem kleinen Imbiss für die Kleinen. Gut gestärkt und voller Tatendrang machten sich die Kinder ans Werk. Gemeinsam mit Ihren Betreuerinnen verzauberten die kleinen Weihnachtshelfer den grünen Baum in ein glitzerndes Schmuckstück. Tatkräftige Unterstützung erhielten sie dabei von Sebastian Fritz, Leiter der Filiale in Püttlingen. „Es ist toll, wenn man sieht, mit welchem Elan die Kinder bei der Sache sind“, lobte er. Als Dank bekamen die Kinder einen Rucksack und einen Schokoladennikolaus. Für die gesamte Einrichtung gab es noch ein Spiel und ein Puzzle dazu.