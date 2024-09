Wirtschaftsdaten „Püttlingen hat eine intakte Innenstadt“

„Quo vadis Püttlingen?“ In der Podiumsdiskussion im Püttlinger Schlösschen mit rund 50 Zuhörern ging es um die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt und die Lebensqualität ihrer knapp 19 000 Einwohner. Veranstalter war die Industrie- und Handelskammer (IHK) im Regionalverband Saarbrücken. In der Einladung hieß es: „Wie viele andere Städte steht auch die Stadt Püttlingen vor beachtlichen Herausforderungen: demographischer Wandel, sinkende finanzielle Handlungsspielräume und ein fortschreitenden Strukturwandel im Handel, lauten die Stichworte. Welches Potential bietet sich mittelfristig für Handel, Gewerbe und Dienstleistungen?“ Dr. Carsten Meier, IHK-Geschäftsführer der Abteilung „Wirtschaftspolitik und Unternehmensförderung“, umriss zunächst die Ausgangssituation in Püttlingen und präsentierte dabei interessante Fakten – etwa zu den Zahlen von Grund- oder Gewerbesteuer, zur Pro-Kopf-Verschuldung, zu dem vorhandenen Arbeitsplatzangebot, zur Kaufkraft oder zu Leerständen, immer im Vergleich zu weiteren saarländischen Städten gleicher Größenordnung und zum Landesdurchschnitt. Unter dem Strich sieht Meier in diesem Vergleich Püttlingen gut aufgestellt, bei einzelnen Daten sogar im Bereich der besten saarländischen Kommunen. Meier erwähnte in diesem Zusammenhang die gute „fußläufige“ Anbindung der Geschäfte und Märkte mit guter Grundversorgung an die Innenstadt, die Grünflächen dazwischen, die neu geschaffene Fußgängerzone mit gutem gastronomischem Angebot , gute Parkmöglichkeiten, das Cityradio: „Das sind Stärken, die es zu erhalten und auszubauen gilt“, lautete sein Resümee. Nicht, ohne auch auf Schwächen und Schwierigkeiten hinzuweisen, etwa den „Bedeutungsverlust“ in der oberen Pickardstraße, noch vorhandene Leerstände, die „Sichtbarriere alter Bahndamm“, die starke Konkurrenz durch Einkaufszentren in der Nachbarschaft, den zunehmenden Onlinehandel. Dinge, die in der anschließenden Podiumsdiskussion noch einmal vertieft wurden. Hier diskutierten, moderiert von Henrike Krauß vom Stadtradio Püttlingen der Referent, die Püttlinger Bürgermeisterin Denise Klein, Laila Lenz, jahrzehntelange Vorsitzendes des Verkehrsvereines Püttlingen und Geschäftsfrau, sowie Silke Mahlberg vom „Zentrumsmanagement Püttlinger Handel“. Es ging darum, wie und ob man die Attraktivität am Standort Püttlingen erhalten oder gar steigern kann. Mit der Erkenntnis: Es hilft nur, die vorhandenen Stärken zu bündeln, möglichst im Zusammenspiel aller Akteure aus Handel und Gewerbe, das gute Serviceangebot zu steigern. Hinsichtlich der Leerstände gelte es, mit Eigentümern der Gebäude, beziehungsweise mit Interessenten zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen, auch mit Hilfe des Stadtmarketinbüros. Gleichzeitig sei erstrebenswert, den Standort Püttlingen durch gelungene Veranstaltungen wie Konzert, Tage der offenen Türe, Teilnahme am Internationalen Frauentag, Lesungen, Stadtfeste und so fort im Gespräch zu halten und möglichst viele auswärtige Besucher nzulocken. Fazit des Referenten: „Püttlingen hat eine intakte Innenstadt.“ Wenn weiterhin Politik, Verwaltung, die regionale Wirtschaft, der Verkehrsverin, das Stadtmarketingbüro, die Facebook-Partner und auch das Stadtradio an einem Strang zögen, sehe er eine gute Perspektive für die kommenden Jahre.