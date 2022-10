Sieben musikalische Acts zwischen November und Mai : Es wird musikalisch - Winterfahrplan im Püttlinger Bahnhof feiert 30. Jubiläum

Die Band „Die Schoenen“ hatte 2004 die restaurierte Stückguthalle des Püttlinger Bahnhofs eröffnet - Auch in dieser Saison ist das Quartett im Zuge des 30. Winterfahrplans im Köllertal zu Gast. Foto: Die Schoenen

Püttlingen Der Winterfahrplan im Püttlinger Bahnhof geht in die 30. Runde. Die Jubiläumssaison hat über sieben Monate hinweg ebenso viele Musik-Acts der Großregion zu bieten. Neben der guten Laune kommt dabei auch der gute Zweck nicht zu kurz.

In Püttlingen steht die bevorstehende Winter- und Frühlingszeit ganz im Zeichen der Musik. Zum 30. Mal geht der Winterfahrplan im Kulturbahnhof in diesem Jahr bereits an den Start. Anlässlich dieses Jubiläums hat das Kulturforum Köllertal eine siebenteilige Konzertreihe arrangiert. Sie sei von einem Team des Vereins unter der Leitung von Margrit und Rolf Heuser erstellt worden, wie der Vorsitzende des Kulturforums, Clemens Sebastian, ankündigte.

Zwei Trios performen für die Ukraine

Eröffnet wird das Programm am 13. November durch das Trio um den Gitarristen Joscho Stephan. Bei ihrer Premiere auf der Bühne in der denkmalgeschützten Stückguthalle geben sie Stücke des sogenannten Gypsy-Swings, einer Mischung aus Rock-, Klassik-, Latin- und Jazz-Musik, zum Besten.

Bereits zwölf Tage später wird es winterlich, denn am 25. November präsentiert das Sängerinnen-Trio Three Times a Lady einen Mix aus modernen und traditionellen Weihnachtsliedern. Dabei werden Sue Lehmann, Eva Sandschneider und Tina Walter von ihrer Live-Band begleitet. Der komplette Erlös aus den Eintritten beider Konzerte kommt der Ukraine-Hilfe zugute.

Den Jahreswechsel wird ein Urgestein des Püttlinger Winterfahrplans einleiten. Marcel Adam war schon mehr als 30 Mal im Kulturbahnhof zu Gast und wird am 16. Dezember gemeinsam mit seiner Band La fine équipe unter anderem seine aktuelle CD „Egoist“ darbieten.

Bunte musikalische Vielfalt im neuen Jahr

Mit einer Hommage an den kanadischen Songwriter Leonard Cohen wird Roland Helm am 12. Februar den musikalischen Auftakt ins neue Jahr machen. Neben Johanna Ernst hat er dann noch weitere musikalische Begleiter im Schlepptau. Gleichzeitig soll das Konzert als Startschuss für das Frühjahrssemester der Volkshochschule Püttlingen dienen.

Am 17. März wird eine weitere alte Bekannte in den Bahnhof zurückkehren. Im Jahr 2004 hatte die Sängerin Anne Schoenen mit ihrer Band die frisch restaurierte Halle eröffnet und präsentiert nun zum 30. Winterfahrplan-Geburtstag ihr Bühnenprogramm „Rien ne va plus“.

Auf französische Chansons folgen südamerikanische Klänge, wenn am 21. April die Musiker von Cuban Affairs um die kubanische Sängerin Dalia Prada auf der Bühne stehen werden.

Abgerundet wird die Konzertreihe am 12. Mai von dem Trio The New Screamers, die mit Interpretationen von Hits der Pop- und Rockgeschichte für einen gebührenden Abschluss der Winterfahrplan-Saison sorgen.

Es gelten 2G- und AHA-Regeln

Gemäß der aktuell hohen Coronazahlen werde großer Wert auf den Gesundheitsschutz bei den Konzerten gelegt. „Durch Achtsamkeit können wir alle dazu beitragen, dass wir Kultur auch in der Corona-Pandemie genießen können“, gab Sebastian an. Daher gelten auf allen Konzerten die 2G- und AHA-Regeln. Die Vorstellungen sind außerdem in ihrer Teilnehmerzahl begrenzt. Meistens seien sie frühzeitig ausgebucht gewesen, ergänzte der Vorsitzende des Kulturforums.