Für Ausgleich sorgen Winfried Anton ist Schiedsmann für Püttlingen

Püttlingen · Professor Winfried Anton ist neuer Schiedsmann für Püttlingen. Einstimmig wurde der 68-Jährige in der jüngsten Sitzung vom Stadtrat in das Amt gewählt. Wie der Professor für Betriebswirtschaft erklärte, hatte er einst in Völklingen und Saarbrücken die Schulbank gedrückt, war später unter anderem Hochschullehrer in Osnabrück, in Aufsichtsräten verschiedener Unternehmen, zuletzt geschäftsführender Gesellschafter der IMK Anton GmbH in Wiesbaden.

09.10.2023, 18:28 Uhr

Professor Winfried Anton Foto: Marco Reuther