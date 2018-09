später lesen Windpark Baous Das erste von drei Windrädern steht FOTO: Teilen

Der Windpark Bous wächst: Das Foto entstand am Samstagmorgen, aufgenommen wurde es von einem Feld direkt hinter einem der Häuser in der Straße Am Mathildenschacht in Püttlingen. Die Häuser, nahezu direkt an der Banngrenze zu Bous, beziehungsweise zum Kreis Saarlouis gelegen, sind die mit dem geringsten Abstand zu den drei geplanten Windrädern.