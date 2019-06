Benachbart zum Windpark : Mit drei Windrädern als Nachbarn

Püttlingen Am Püttlinger Mathildenschacht sind die Anwohner – trotz Gegenwehr – sehr nahe Nachbarn des Windparks Bous geworden. Sie sind darüber ganz und gar nicht froh.

Ein Idyll? So war’s mal in der Püttlinger Straße Am Mathildenschacht. Bis die Windräder kamen, drei Riesen, mehr als 200 Meter hoch. „Wir sind umzingelt“, sagt Anwohner Norbert Schneider, der von drei Seiten seines Hauses aus nun Rotoren im Blick hat. „Wir sind offenbar Menschen zweiter Klasse“, fügt er bitter hinzu: Die Mathildenschacht-Siedlung mit ihren wenigen Häusern gilt juristisch als „Außenbereich“, zu dem Windräder weniger Abstand halten müssen als zu geschlossenen Wohngebieten – Schneider sind sie bis auf 500 Meter auf die Pelle gerückt, normalerweise gilt in Bous ein Mindestabstand von 650 Metern (im Regionalverband von 800 Metern). Zusammen mit seinen Nachbarn Anita und Armin Altmeyer und unterstützt von der Bürgerinitiative Gegenwind Völklingen-Püttlingen-Elm (VPE) haben Schneider und seine Frau Ramona leidenschaftlich gegen das Bouser Projekt gekämpft. Sie haben Widerspruch eingelegt, sind vors Verwaltungsgericht gezogen. Vergeblich, der Windpark ist gebaut und seit Ende 2018 in Betrieb.

Seit September leben die Mathildenschacht-Anwohner nun mit den Rotoren. „Was am meisten nervt, ist der Lärm“, sagt Armin Altmeyer. An diesem sonnigen, windstillen Morgen dominiert Vogelgezwitscher, das dumpfe Rotorgeräusch ist leise. Aber sobald Wind gehe, sagt Altmeyer, dränge sich das Rotieren selbst bei geschlossenen Fenstern und Rollläden in den Schlaf. 45 Dezibel sind nachts im Außenbereich zulässig, in Wohngebieten nur 35. „Drei Dezibel mehr bedeuten jeweils eine Verdopplung des Geräuschpegels. Wieso müssen wir dreimal so viel Krach ertragen wie andere?“, fragt er zornig. Und berichtet von unangenehmen Wirkungen auf die eigene Gesundheit, die er seit dem Herbst beobachtet, nur zu Hause, nicht auf Reisen. Was er verspüre, gleiche dem, was einzelne Mediziner über die Effekte von Infraschall sagen, meint er. Aber er weiß auch: Handfest nachzuweisen ist das nicht.