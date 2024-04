“Die vergessene Heimat“ von Deana Zinßmeister Wie ein Buch aus dem Saarland im Umgang mit Demenzkranken hilft

Die in München ansässige Alzheimer Gesellschaft lässt wissen: „Ein sehr spannender Roman, der in zwei Zeiten spielt. Er zeigt, wie eine Demenz verlaufen kann und die Vergangenheit wieder sehr präsent wird. Sehr lesenswert!“ Im Norden der Republik ist die Meinung ähnlich. Anke Ausborn (59), die im Hospital zum Heiligen Geist in Hamburg als Pflegekraft tätig und täglich mit dieser Krankheit konfrontiert ist, sagt auf SZ-Anfrage: „Einigen Angehörigen von Demenzkranken, die ich auf der Station erlebt habe, würde ich gerne dieses Buch in die Hand drücken.“ Ganz so direkt macht sie es selbstredend nicht, jedoch hat sie Exemplare auf ihrer Station ins Regal gestellt, um die Geschichte Interessierten nahezubringen. Sie berichtet weiter: „Ich hatte große Probleme mit demenzkranken Menschen umzugehen, weil sie von jetzt auf gleich völlig anders sein können. Nachdem ich das Buch gelesen habe, hatte ich schlaflose Nächte und viel darüber nachgedacht.“ Zinßmeisters Schilderung des Krankheitsverlaufs hat ihr geholfen, Demenzkranke mit anderen Augen zu sehen und im Umgang mit ihnen besser zurecht zu kommen. Die buchaffine Hanseatin, die in ihrer Freizeit das Bücherforum „Nethas Schmökerkiste“ betreibt, erklärt zudem, dass „Die vergessene Heimat“ eines der wenigen Bücher ist, welches es zu einem Eintrag in ihr Tagebuch geschafft hat.