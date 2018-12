Sebastian in Püttlingen aufführen. Unterstützt wird der Chor dabei durch das Kammerorchester der Musikschule Püttlingen unter der Leitung von Motonobu Futakuchi. Als Solisten werden mitwirken: Alice Münz (Sopran), Bernadette Meyer (Mezzosopran), Chang-Kyu Lim (Tenor) und Stefan Röttig (Bariton). Die Gesamtleitung hat Chordirektor Claus Bär.

Das gesamte Oratorium wurde erstmals vom Thomanerchor in Leipzig zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag 1734 und dem Fest Epiphanias 1735 in der Nikolai- und der Thomaskirche aufgeführt. „Es ist das populärste aller geistlichen Vokalwerke Bachs und zählt zu seinen berühmtesten geistlichen Kompositionen“, so Norbert Sperling für den Förderkreis.

Einzelkarten zum Preis von 15 Euro oder Gruppenkarten für drei Personen zu 35 Euro gibt es in den Vorverkaufsstellen Gasthaus Sutor, Rathaus-Apotheke, Schreibwaren Konrad, Liebfrauen-Apotheke, Schreibwaren Balzert und Kostümverleih Schikofsky (Stadtteil Köllerbach) und auch an der Abendkasse.