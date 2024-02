Therapie-Becken seit Jahren nicht in Betrieb Warten auf Reparatur in Köllertalschule

Klar, ein Schwimmbecken dient in der Regel dem Sport oder ganz einfach dem Freizeitvergnügen. Darüber hinaus kann ein Schwimmbecken aber auch für Therapiezwecke eingesetzt werden. Die „Köllertalschule – staatliche Förderschule körperliche und motorische Entwicklung“ in Püttlingen hat so ein Becken. Oder besser gesagt: hätte eines, wenn es denn funktionieren würde.