Warnstreik in den städtischen Püttlinger Kitas

Offenbar ist am kommenden Donnerstag auch Püttlingen von der momentanen Warnstreik-Welle im öffentlichen Dienst betroffen: Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sind die städtischen Kindertageseinrichtungen in Püttlingen wegen eines Warnstreiks an diesem Donnerstag, 22. März, den ganzen Tag geschlossen. Die Gewerkschaft GEW habe die Beschäftigten im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes bei der Stadt Püttlingen am Donnerstag zu dem Streik aufgerufen. „Die Eltern, bzw. Erziehungsberechtigten wurden informiert. Zur Zeit liegen keine Informationen über die weitere Entwicklung des Tarifstreites vor“, so die Stadtverwaltung am Donnerstagabend. Eine Notgruppe ist für den einen Tag nicht vorgesehen.

Die kirchlichen Kitas sind nicht betroffen. Das gilt auch für die neue Kita in Köllerbach: Es handelt sich zwar um ein Gebäude der Stadt, die auch Bauträger war, Träger der Kita – also für deren Betrieb zuständig – ist jedoch die Katholische Kita GmbH.

(mr)