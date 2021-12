Knappschaftsklinik Püttlingen : Tanz, Musik und Waldbaden gegen psychische Krisen – die Methoden des neuen Chefarztes

Dr. Michael Käfer ist neuer Chefarzt der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Knappschaftsklinikum Saar in Püttlingen. Foto: Knappschaftsklinikum saar/KKSaar

Püttlingen (SZ) Dr. Michael Käfer ist neuer Chefarzt der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Knappschaftsklinikum Saar in Püttlingen. Er will seine Abteilung neu ausrichten. „Wir werden die Bettenkapazität erweitern und daneben eine Tagesklinik etablieren“, sagt Käfer.

Zudem solle die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen der Knappschaftskliniken in Püttlingen und Sulzbach ausgebaut werden. „Wir wollen auch neue Schwerpunkte setzen, zum Beispiel mehr jungen Patienten und Sportlern in psychischen Krisen helfen.“

Michael Käfer ist Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Er will in der Therapie weniger Medikamente, dafür mehr Psychotherapie und Kreativtherapie, zum Beispiel Musik, Tanz, Körperwahrnehmung und Kunst, einsetzen. Dass die Klinik Püttlingen im Grünen liege, „ist ideal für Naturtherapie“, erklärt der Mediziner. „Wir werden hier mit Waldbaden und Achtsamkeit arbeiten.“