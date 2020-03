Auf Kunibert I. folgt Armin I. : „Wachablösung“ in der Burg Bucherbach

Köllerbach Über zehn Jahre war Kunibert „I.“ Jost „oberster Burgherr“ oder besser gesagt: der Vorsitzende des Fördervereins Burg Bucherbach. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung hieß es aber „Wachablösung auf der Burg“, denn bei den Vorstandswahlen trat Jost für das Amt nicht mehr an, „aber als Beisitzer müssen die mich noch ertragen“, sagte er lachend im SZ-Gespräch.

Rund 25 000 Euro hatte die Interessengemeinschaft (IG) in den vergangenen Jahren in und an dem fast 700 Jahre alten Gemäuer investiert, schilderte Jost in der Versammlung, wo er auch das Engagement seiner Mitstreiter würdigte. Zu den neueren Investitionen gehören massive Sandsteinquader zur „Abgrenzung“ des Rasens an der Burg, sprich: Um zu verhindern, dass der Rasen durch unerlaubt parkende Autos zerstört wird. In der Burganlage selbst wurde ein neuer Belag aufgebracht, und auch in das Projekt „Burgrallye“ für Grundschüler wurde investiert (die SZ berichtete). Weitere Aufgaben stehen in der neuen Saison an: Die Burganlage muss gesäubert, die Beleuchtung in den Bäumen neu angebracht werden. 6000 Euro für weitere Sandsteinquader seien bereits gesichert. So würdigte Jost auch die Sponsoren und die Püttlinger Verwaltung, ohne deren Hilfe die Arbeit der IG nicht möglich sei.