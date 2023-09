Püttlinger Junge Paul Meyer Von Nazi-Schergen seiner Mutter entrissen, wartete in der „Heilanstalt“ der Tod auf ihn

Im Rahmen des durch den Kölner Künstler Gunter Demnig ins Leben gerufenen Projekts „Stolpersteine für die Opfer des Nazi-Regimes“ wurden auch in Püttlingen – am 20. September – Steine für vier Euthanasie-Opfer verlegt – dank der Bürgerinitiative „Erinnerungsarbeit Püttlingen“. Wir stellen die vier Leidensgeschichten vor – heute, in Teil 3, Paul Aloysius Meyer.