Ein Tag für Göttin Tempetas Von Busen-Literatur bis Berufsberatung

Der Petrus, sonst immer gerne herangezogen, bleibt heute mal außen vor. Stattdessen soll Tempetas zu Wort kommen. Die römische Wind- und Wettergöttin, logischerweise eine Frau, meinte es am Freitag bestens mit dem großen Püttlinger Programm zum Weltfrauentag. Strahlender Sonnenschein. Erste Blütenträume. Verdient haben es Margret Schmidt, städtische Frauenbeauftragte, und Silke Mahlberg, Zentrumsmanagerin in Püttlingen. Sie haben, mit weiteren Teamfrauen, seit Januar geplant, organisiert, realisiert. Ein Riesenprogramm zum Bummeln durch die an diesem Tag teils angenehm autofreie Innenstadt.